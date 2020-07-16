Более 130 задержанных в Москве и конец весеннего призыва: главное к утру 16 июля

Московская полиция сообщила о задержании более 130 участников несогласованной акции против поправок в Конституцию. «В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека», – цитирует «Интерфакс» сообщение столичного главка МВД. В отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности. В Петербурге также прошла несанкционированная акция – люди выстроились в очередь длиной более 600 метров на Невском проспекте, чтобы поставить подписи против поправок, однако там обошлось без задержаний.

В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом. Как пишет ТАСС со ссылкой на губернатора столичной префектуры Юрико Коикэ, число новых инфицированных в городе за прошедшие сутки превысило 280, что стало рекордом за все время распространения COVID-19.

Хакеры разместили мошеннические записи в аккаунтах в Twitter Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффетта, Барака Обамы, Джо Байдена, Майкла Блумберга, и других знаменитостей, а также компаний UberЭ и Apple. На взломанных страницах появились посты с предложением «удвоить все платежи» тем, кто в течение 30 минут переведет биткоины на указанный кошелек, передает Bloomberg. Текст был опубликован в более трех тысяч раз за четыре часа, в итоге было переведено 12 биткоинов, или более $110 тысяч. Отмечается, что эта кибератака стала самой крупной для Twitter.

Минобороны объявило о завершении весеннего призыва 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Всего за военную службу призвано 135 тысяч человек. Отмечается, что благодаря принятым мерам «проникновения коронавирусной инфекции» в российские войска удалось избежать.