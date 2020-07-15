В Норильске депутат рассказала о смерти сына из-за провала краевой медицины

«Город не может помочь, а край не помогает», — говорит в своем видеообращении депутат норильского горсовета и уполномоченная по правам ребенка по городу Наталья Плотникова. По её словам, больницы и ковидные госпитали Норильска не оборудованы для лечения коронавируса, а мест в них не хватает. Людей не госпитализируют до тех пор, пока «они не перестают дышать». Сама Плотникова вместе с мужем находится в госпитале с двусторонней пневмонией, а недавно от болезни умер её сын Евгений.

«[Губернатор Красноярского края] Александр Викторович [Усс], я вынуждена констатировать из "красной зоны", что тот обвал заболеваний, та причина, по которой мой сын ушел из жизни, кроется в отношении краевой медицины к медицине Норильска. Я убеждена, что я правильно в свое время не голосовала на передачу нашей медицины в край», — говорит она.

По её словам, в ковидном госпитале нет аппарата для проведения компьютерной томографии (КТ), который необходим для диагностики коронавируса, как нет его и в других городских медучреждениях. Для проведения КТ инфицированных возят в частные центры: «Больных людей, у которых отсутствует кислород, на скорой помощи возят на коммерческую КТ. Первый и главный аппарат, который показывает наличие пневмонии, — это КТ. Моему сыну рентген показал, а нам с мужем рентген не показал, только КТ показала двухстороннюю пневмонию».

Она считает, что губернатор должен обратиться за помощь в компанию «Норникель». Депутат отмечает, что в госпитале не хватало точек по подключению кислорода, пока это не взяла на себя корпорация Владимира Потанина: «Но это время, это время прошло, можно было действовать раньше». Там не хватает отсасывателей слюны и необходимых препаратов.

«Вы простите меня за такое обращение — я слишком много пережила в этой жизни и уход моего сына развязал мне полностью руки, я не могу скрывать того, что вижу, я хочу с Жениной помощью помочь норильчанам. У губернатора, я думаю, хватит разума, чтобы пересмотреть отношение к норильской медицине», — говорит Плотникова.