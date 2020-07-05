Прокуратура начала проверку после смерти врача, "не влезшей" в аппарат КТ

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о смерти 58-летней гинеколога Галины Лебедевой, которой, по словам дочери, в Уярской больнице, где она работала, сперва отказали в проведении КТ, а затем в госпитализации.

Ранее «Красноярск онлайн» опубликовал рассказ её дочери Елизаветы Лебедевой, которая сообщила, что её мать работала с ковидными больными, доставленными на скорой, но никакие средства индивидуальной защиты ей при этом не предоставляли — всё приходилось покупать самостоятельно. Тестирования на коронавирус в медучреждении также не проводили.

У женщины появились симптомы и высокая температура, она вызвала скорую, где ей заявили, что у неё обыкновенное ОРВИ, а затем сама отправилась в Уярскую больницу. Там врачу, которая хотела сделать КТ, пояснили: «Что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой». Через два дня ей все же сделали КТ, которое показало «почти 100-процентное поражение лёгких», но в реанимацию её класть также сперва не стали, так как там уже находилась пациентка с COVID-19, а у Лебедевой болезнь диагностирована не была: «Сказали, что санитарок нет, персонала не хватает, мыть некому».

После обращений на горячую линию место все же нашлось, у неё нашли коронавирус, а затем её перевезли в краевую больницу, где она скончалась через несколько дней.

Также Елизавета, жившая с матерью и ребенком в одной квартире, рассказала, что захотела сдать тест на коронавирус, однако её мазок в Уярской больнице просто выкинули, сославшись на отсутствие оснований проводить диагностику. Когда девушка сделала тест в другом месте, он дал положительный результат.