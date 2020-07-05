Путин успешно переложил ответственность за карантин – губернаторов ругали чаще

Как показало исследование агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, с 25 мая по 30 июня в своих постах в социальных сетях в проблемах, связанных с эпидемией коронавируса, россияне чаще винили губернаторов, а не федеральный центр. Об этом сообщает Forbes.

Результаты мониторинга показали, что на один «позитивный» пост о действиях властей в связи с эпидемией приходилось пять «негативных», причем больше всех досталось мэру Москвы Сергею Собянину, упоминаемость которого в разы превысила других политических акторов.

В среднем в день про Собянина писали в 2,7% постов связанных с коронавирусом, про Путина — в 1,5%, про вице-премьера Татьяну Голикову — в 1,1%, а про премьер-министра Михаила Мишустина в связи с этим почти не вспоминали (0,1%). Причем в отдельные дни, например, когда мэр Москвы заявил, что маски в столице нужно будет носить до осени, число таких сообщений про него составило 20%.

Картина по регионам показывает, что если Собянина москвичи упоминали в 11% постов про COVID-19, то губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову от этой темы удалось устраниться — про него писали лишь в 2% случаев. Достаточно часто упоминались в субъектах главы Свердловской области и Красноярского края Евгений Куйвашев (8%) и Александр Усс (8%).

Напомним, что президент Путин в своем обращении номинально передал управление ситуацией главам регионов, сославшись на различную ситуацию в них, однако конечные решения должны были согласовываться с правительством, а рекомендации по карантинным мерам и выходу из них предоставляла федеральная служба Роспотребнадзор. При этом многие эксперты уточняли, что решение носило не только управленческий смысл, но и политический, так как главе государства не хотелось ассоциироваться с непопулярными противоэпидемиологическими мерами. Как следует из результатов исследования Sidorin Lab, такая стратегия показала свою эффективность.