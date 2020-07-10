Около 22% москвичей обладают антителами к COVID-19, Собянин не ждет второй волны

По итогам четвертого этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу антитела выявлены у 21,7% москвичей.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс». По ее словам, при этом темп иммунизации падает, за последние две недели он сократился с 2,5 до 1,8%. «Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается», – пояснила заммэра.

Отмечается, что по результатам третьего этапа исследования антитела к COVID-19 выявлены у 19,9% москвичей. Четвертый этап прошел с 19 июня по 2 июля, в нем участвовали 98 тысяч человек.

Ракова отметила, что увеличение доли граждан, у которых сформировались антитела к инфекции, фиксируется как в целом по городу, так и по отдельным округам.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки выявлено 637 новых случаев COVID-19, скончались 28 пациентов с коронавирусом. За весь период заразились 228 тысяч человек, жертвами заболевания стали 4087.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшее время второй волны коронавируса в столице не ожидается, уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать введенные ранее ограничения. «Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются», – сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-24».

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 6635 случаев, за минувшие 24 часа в стране умерли 174 инфицированных.