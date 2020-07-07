Шиес 2.0: Как жители Чемезы голодают за чистый воздух

Под Новокузнецком защитники местной природы от угольных баронов разбили палаточный городок по типу Шиеса.

Черное небо, черный снег – эти образы уже привычно ассоциируются с Кузбассом, где экология все меньше пригодна для жизни. Жители Новокузнецка уже просили экологического убежища в Канаде. Акции протеста в регионе проводятся периодически. Сегодня центром борьбы стал маленький поселок Черемза под Новокузнецком.

Справка

«Кузбасский Шиес»

Черемза – поселок в Новокузнецком районе Кемеровской области, где проживают 110 человек.

Поселок уже называют символом сопротивления, «Кузбасским Шиесом». Как и архангельский поселок, восставший против строительства мусорного полигона, Черемза уже притягивает творческую интеллигенцию и сочувствующих из разных городов. Сюда съезжаются художники, документалисты, фотографы. Участники бессрочного протеста обещают еще проводить концерты под открытым небом. Первый из них планировался на 24 июня, но был сорван, так как артистов задержали и долго проверяли полицейские по дороге в палаточный городок.

«Вам здесь не место!»

Война между жителями Черемзы и угольщиками началась с момента, когда в поселок прибыла крупнотоннажная техника угледобывающей компании. В Кузбассе, как нигде в другом месте, знают, что следует за этим.

– У половины Центрального района Новокузнецка, который находится вблизи угольных разрезов, стены чернеют от летящей угольной пыли, портится одежда, здоровье ухудшается. В общем, такое соседство – это конец нормальной жизни, – рассказывает «Собеседнику» общественник, историк из Новокузнецка Андрей Полухин.

Жители поселка Черемза на вторжение чужаков отреагировали мгновенно.

– Мы просто встали на пути этой техники, сказав: «Вам здесь не место!» Им пришлось остановиться, – воспроизводит хронику событий активист Вячеслав Кречетов. – Мы, конечно, вызвали полицию, и она подтвердила, что дорога, которой они заехали, не предназначена для прохода тяжелой техники. Но ночью того же дня, пока все в поселке спали, угольщики вернулись по объездной дороге, возвели стройгородок и отсыпали территорию шлаком.

Селяне сплотились и снова прогнали «захватчиков». На этот раз к разгневанным жителям присоединились соседние Мыски и Безруково – им, если что, придется вместе с Черемзой угольную пыль глотать.

– 12 июня была их третья попытка обосноваться в наших местах, – продолжает Вячеслав. – Наш житель, представитель коренного народа – шорцев – Алексей Чистияков, который работает поблизости охранником, увидел, как под железнодорожным мостом опять проходит техника. Он преградил дорогу. Просто встал на пути. Его пытались физически отодвинуть, катком на него ехали, пока мы не подоспели. Снова мы не пустили непрошеных гостей, но с этого дня решили установить в этом месте пост круглосуточного дежурства. Люди сначала просто там остались до утра. Потом сочувствующие стали подвозить палатки, дрова, продовольствие. Второй такой же лагерь мы открыли в том месте, где угольщики собирались строить свой углепогрузочный пункт. Наши два поста посменно дежурят, на каждом постоянно находятся по 10–15 человек. И еще от 50 до 120 человек готовы подъехать в случае необходимости, получив клич через соцсети.

Протест в Черемзе собрал много народу

Противостояние

Стояние около Черемзы защитники села называют между собой бунтом. Но для прессы они используют более нейтральный термин – противостояние.

Шанс сторонам договориться был в самом начале.

– Нормально жить там будет невозможно, так как углепогрузку хотят разместить на гос-подствующей возвышенности, а дома и участки находятся в низине. Роза ветров там такова, что вся угольная пыль будет лететь в сторону населенных пунктов, – объясняет Андрей Полухин. – Весь район будет накрыт этим безобразием. Понимая это, жители в самом начале готовы были согласиться на выкуп своих домов угольной компанией. Но предприятие не согласилось нести дополнительные издержки – притом что не сказать чтобы местные жители заломили высокие цены – 1,5–2 млн за дом с участком. Но, видимо, это не вписывается в схему быстрого заработка с минимальными затратами. Сейчас позиция у местных – не пускать сюда угольных баронов, как бы долго им ни пришлось держать оборону.

– В те места, где находится Черемза, многие специально приезжают – сходить в поход, просто подышать свежим воздухом, – делится с «Собеседником» экоактивист из Новокузнецка Наталья Зубкова. – Там поля, речка бежит, чистый воздух, летают краснокнижные серые журавли и пустельги. Строительство углепогрузочной станции поставит на всем этом крест.

Душ, дрова и кролики

Местные жители выдвинули ультиматум прибывшим рабочим: «Собирайте вещи и убирайтесь!» Урегулировать вопрос приезжали как сами представители участка «Кузнецкий Южный», так и разные политики и чиновники вплоть до вице-губернатора.

– Мы встали здесь надолго, и мы отсюда не уйдем, – говорит Вячеслав Кречетов. В «мирной» жизни он был учителем музыки. Его коллега по борьбе – фотограф. Рядом с ними стоит простой водитель. И много кто еще.

– Мы установили туалеты и душ, завезли всю необходимую утварь для жизни. Волонтеры подвозят нам продукты и если чего-то не хватает, – продолжает Вячеслав. – Сейчас можно сказать, что всем необходимым мы обеспечены.

– Я навещал ребят 4 раза, – рассказывает Андрей Полухин. – Там теплая семейная атмосфера. Художники рисуют пейзажи. В вольере бегают кролики – один из протестующих привез их с собой, так как ему не с кем оставить животных, а тут они питаются травкой. Пока еще чистой.

«Выиграли сражение, но не войну»

У жителей палаточного городка в интернете уже появились свои болельщики. Неделю назад соцсети облетело сообщение, что угольщики отступили. Информация о победе защитников природы и своих домов попала даже на иностранные сайты.

– Они убрали технику, разобрали стройгородок, вывезли людей, – перечисляет Вячеслав Кречетов. – Но остался забор. И самое главное – мы не получили гарантий, что здесь не будет углепогрузочной станции. Что они окончательно отказались от своих планов. До тех пор мы не можем считать свою победу окончательной. Выиграли сражение, но не войну. Мы просто не уверены, что однажды ночью они снова не вернутся...

Жители палаточного городка не спешат праздновать победу. Вместо этого они усилили свои действия.

– Сначала у нас два человека вошли в голодовку, потом каждые два дня к ним присоединяются еще двое. Всего на сегодня голодают шесть человек, – рассказывает Вячеслав Кречетов. – Одной из наших девушек уже становилось плохо, ей даже вызывали скорую. Она отлежалась и опять пришла продолжать голодовку.

К одной из голодающих уже приезжала скорая

Черемза стала первым прецедентом, когда удалось остановить угольную компанию в ее планах.

– Ученые посчитали, что добыча 180–200 млн тонн – это предел нагрузки на окружающую среду, у нас он уже превышен на 60 млн, и все равно не останавливаются! Здесь все земли – сельхозназначения. Тайга. Нашу природу называют «русской Швейцарией». Развивай сельское хозяйство, туризм... но нет! – сетует Кречетов. – Притом что уголь не дает такого уж большого экономического эффекта – на одном месте лет 5–7 ведутся работы открытым способом, и потом разрез оставляют. А после на этой земле ничего невозможно уже делать. Рекультивация проводится далеко не всегда. А вблизи отвалов ничего хорошего – они продолжают гореть и отравлять окружающую среду.

– Сейчас продолжается практика, которая началась еще при прежнем губернаторе Амане Тулееве – зеленый свет угольным компаниям, – считает Андрей Полухин. – Важны только рекорды угледобычи, прибыли, доходы, а о гражданах никто не думает. И народ просто решил положить конец беспределу, который идет с тулеевских времен.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2020 под заголовком «Замучаются пыль глотать».