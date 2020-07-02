С 1 июля в РФ повысятся тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию

В России по распоряжению правительства проиндексируются цены на услуги ЖКХ. В среднем показатель индексации составит 4%. Об этом сообщают «Известия».

Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс. Таким образом, в Чечне запланирован самый крупный рост тарифов — 6,5%, а в Ненецком автономном округе повышение произойдет всего на 2,4%.

В Санкт-Петербургe тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии услуги ЖКХ подорожают на 5%, в Дагестанe — на 5,2%, а в Кабардино-Балкарии — на 5,4%.

Рост цен также коснется тарифов на электроэнергию — в среднем по стране повышение произойдет на 5%, но в Крыму и Севастополе ожидается наиболее значительное повышение — 7,8% и 5,8%

Директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко считает, что сэкономить на услугах ЖКХ помогут счетчики по учету расхода электричества, воды и газа, а также пластиковые окна и энергосберегающие лампы.