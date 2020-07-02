Из-за упоминания издевательств суд по делу Хачатурян могут сделать закрытым

В случае утверждения обвинительного заключения по делу сестер Хачатурян, все судебные заседания могут стать закрытыми от общественности и СМИ, пишет ТАСС.

Напомним, трем девушкам вменяют убийство по предварительному сговору. Они убили отца, опасаясь дальнейших издевательств с его стороны.

Ранее СКР завершил дополнительное следствие, не согласившись на переквалификацию дела на статью о необходимой самообороне (это предложение поступило со стороны Генпрокуратуры). При этом следователи выявили ряд смягчающих обстоятельств, которые в итоге могут повлиять на обвинительное заключение.

Из-за достаточно подробных описаний форм насилия со стороны отца в отношении девушек, которые предшествовали убийству, гособвинение будет ходатайствовать о закрытом рассмотрении дела. Тем более это будет необходимо, поскольку в отношении младшей из сестер Хачатурян могут в итоге быть назначены меры медицинского характера.