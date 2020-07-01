Бухгалтера освободили от наказания, а полицейских – от погонов. Новости к утру 1 июля

Столичный Мещанский суд вынес обвинительный вердикт для бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и освободил ее от наказания за фактическое ее отбывание под стражей на время следствия. Об этом пишет «Новая газета».

Женщина была осуждена на 2 года 3 месяца по делу о мошенничестве и хищении при реализации бюджетных средств в культурном проекте экспериментальных спектаклей. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Ранее к условным срокам были приговорены другие участники процесса, не признавшие своей вины. В том числе режиссер Кирилл Серебренников.

В СКР завершено дополнительное следствие по делу сестер Хачатурян, убивших своего отца, издевающегося над ними. При этом разбирательство по прежнему велось по статье об умышленном причинении смерти.

Напомним, Генпрокуратура просила переквалифицировать дело на статью о необходимой самообороне, но следователи не поддержали этот запрос. При этом дополнительное расследование выявило смягчающие обстоятельства в этом деле.

«Установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий», — цитирует «Интерфакс» заключение, направленное в прокуратуру.

В Сургуте уволили пятерых сотрудников полиции, нарушивших режим самоизоляции, пишет ТАСС. Они участвовали в закрытой вечеринке в одном из городских кафе. Работа увеселительного заведения была приостановлена в принудительном порядке после прибытия на вызов наряда полиции. Руководители силовиков получили строгие выговоры о неполном служебном соответствии.

В иранском Тегеране произошел взрыв в здании больницы на севере столицы страны. При этом отмечается, что причиной ЧП стали бытовые обстоятельства — утечка газа. Пострадали по меньшей мере 18 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.