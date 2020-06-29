Мишустин обязал силовиков сообщать о госпитализации задержанных в течение суток

Отныне сотрудники полиции должны оповещать близких задержанных об оказании им медицинской помощи в течение 24 часов.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного лица в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию», – указывается в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Уточняется, что необходимые изменения внесены в положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД.

В январе Госдума приняла поправки к закону «О полиции», расширяющие круг лиц, которым можно звонить при задержании, а также обязующие полицейских уведомлять в течение 24 часов родственников пострадавшего от преступления или при несчастном случае об оказании ему первой помощи или госпитализации.