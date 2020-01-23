Полицию обяжут уведомлять родственников пострадавшего в течение 24 часов

Госдума приняла приняла поправки к закону «О полиции», расширяющие круг лиц, которым можно звонить при задержании.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, законопроект принят в третьем, окончательном чтении.

В документе указывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор «в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции». Поясняется, что в действующей редакции закона отсутствует понятие «родственник» — речь в нем идет лишь о возможности уведомления близких родственников задержанного.

После вступления закона в силу сотрудники полиции также будут обязаны сообщать «близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев» об оказании первой помощи или госпитализации при наличии сведений об этом. Уточняется, что делать это будет нужно в течение 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию.

Также новвовведение предполагает, что сотрудники полиции обязаны будут информировать гражданина о произошедшем в его отсутствие проникновении в нежилое помещение, собственником которого он является. Ранее эта норма распространялась только на жилые помещения. «Такое проникновение может осуществляться полицией для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, для спасения жизни граждан или их имущества и обеспечения безопасности граждан, в том числе во время ЧС», — говорится в пояснении.