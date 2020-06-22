В Москве и Петербурге задержали протестующих против приговоров по делу "Сети"

В двух российских столицах полицейские задерживают участников одиночных пикетов.

Напомним, что ранее суд приговорил фигурантов дела «Сети» [запрещенной в России террористической организации] Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно.

После вынесения данного приговора в Санкт-Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку молодых людей, однако протесты были быстро пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Всего во время акции в Северной столице полицейские задержали около 30 человек, на некоторых уже составили протоколы. Как сообщает ОВД-Инфо, полицейские до сих пор не объяснили задержанным, что им вменяется. Кроме того, приехавшую к активистам адвоката Анну Фомину силовики «жестоко выпроводили» из отдела № 78, где находятся задержанные. Отмечается, что после такого общения с правоохранителями у юриста на руках остались синяки.

Почти одновременно аналогичные события начали происходить и у здания ФСБ на Лубянке в Москве, куда также вышли недовольные приговором, вынесенным в отношении фигурантов дела «Сети». По разным данным, после начала одиночных пикетов в столице успели задержать от восьми до 15 человек, среди которых оказались члены «Гражданского общества» Тимофей Орехов, Арина Киселева, Мила Земцова, а также один несовершеннолетний активист и пожилая женщина. Отмечается, что в Москве протестующие также держали плакаты в поддержку издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого ранее арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.