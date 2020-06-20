Путин поручил продлить до осени выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Президент России Владимир Путин завил, что надбавки для врачей, сражающихся с COVID-19, сохранятся в июле и августе.

Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с медработниками. Путин уточнил, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогами. «Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», – цитирует президента «РИА Новости».

Глава государства поручил кабмину держать вопрос о выплатах врачам на постоянном контроле.

Надбавки для медиков, работающих с больными коронавирусом, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, для младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи «скорой» получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители – 25 тысяч.