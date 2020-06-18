Глава Росздравнадзора сообщила о смерти почти 500 медработников с COVID-19

По данным Росздравнадзора, в России погибли 489 медицинских работников, которые были заражены коронавирусом. Об этом заявила руководитель ведомства Алла Самойлова.

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — приводит её слова РИА Новости.

Всего, по официальным данным, от болезни в России умерли 7 660 человек, однако в это число не входят те, кто был заражен коронавирусом и умер от других болезней, которые усугубились под воздействием вируса, что неоднократно объясняли представители власти.