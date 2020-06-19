В РЖД сообщили, что перевозки угля в Мурманск восстановятся в течение трех суток

РЖД отменили запрет на отправку грузов в Мурманск, введенный после обрушения железнодорожного моста через реку Кола.

Движение составов будет восстановлено в тестовом режиме по временному обходному маршруту, передает «Интерфакс». Уточняется, что пропускная способность обхода составляет 16 пар грузовых поездов в сутки.

Временное исключение сделано пока для поставок угля. Его перевозка в направлении Мурманска возобновится ориентировочно через трое суток после открытия движения, рассказали в РЖД. Там добавили, что это может произойти раньше при условии сокращения количества составов на подходах к порту и нормализации обстановки. Сейчас, по данным компании, в пути застряли около 100 составов с углем.

Напомним, обрушение моста через реку Колу из-за паводка произошло 30 мая. Из-за того, что в результате ЧП были прерваны поставки угля в мурманский порт, цены на это сырье в Европе повысились более чем на 20%, отмечал «Коммерсантъ».