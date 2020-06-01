На восстановление рухнувшего под Мурманском моста потребуется три недели

Из-за паводка обрушился железнодорожный мост, по которому проходит ветка, связывающая Мурманск с остальной частью РФ.

Как указывается на сайте ГУ МЧС по региону, в субботу, 30 мая, из-за таяния снега поднялась вода в реке Кола, в результате чего насыпь опоры моста подмыло. «Сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе. В настоящий момент пассажиров перевозят автобусами.

В Кольском районе объявлен режим ЧС, сообщается на сайте местной администрации.

По словам губернатора области Андрея Чибиса, работы по замене пролетов моста идут круглосуточно. «Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий», – цитирует «РИА Новости» главу региона. Предположительно, восстановление конструкции займет около трех недель.