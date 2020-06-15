Еще один человек погиб из-за взрыва автоцистерны в восточном Китае

Число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае возросло до 20, в тяжелом состоянии находятся 24 человека.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение местных властей. Ранее сообщалось о 19 погибших.

Инцидент произошел в субботу, 13 июня, в восточной китайской провинции Чжэцзян, на шоссе G15 в районе города Вэньлин, который административно относится к городу Тайчжоу. От взрывной волны значительно пострадали находящиеся рядом с местом происшествия дома и одно предприятие, травмы получили более 170 человек.

В данный момент поисково-спасательные работы на месте взрыва практически закончены, ликвидация последствий взрыва продолжается.