Девять человек погибли и не менее 112 пострадали при взрыве автоцистерны в Китае

По меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва на шоссе в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян.

Об этом сообщает издание China Daily. На появившихся в соцсетях записях видны горящие автомобили и разрушенные здания, расположенные у места происшествия.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7