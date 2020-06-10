Собянин заявил, что полного выхода из карантина не стоит ждать до конца лета

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти разработали двухмесячный план по выходу из режима повышенной готовности, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Он пояснил, что они, вероятно, начнут вводиться, начиная с 1 июля.

«Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении и управляемости ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни», — приводит слова градоначальника «КоммерсантЪ».

В числе действующих карантинных мер Собянин отметил запреты на поход в кино, театр, на концерты или спортивные мероприятия, а также запрет массовых собраний, несмотря на который, 24 июня пройдет парад в честь Дня Победы, а в период с 26 июня по 1 июля — плебисцит по поправкам в Конституцию.

Ранее мэрией было принято решение отказаться от цифровых пропусков и графиков прогулок. Была возобновлена работа большого количество компаний.