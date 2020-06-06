Плебисцит vs Коронавирус: Как россиян защитят от хвори во время голосования?

Всех, безусловно, волнует не только вопрос принятия/непринятия поправок в Конституцию 1 июля, но и то, насколько безопасны будут избирательные участки. ЦИК озаботился тем, чтобы избиратели не пали жертвой коронавируса.

Как заявила Элла Памфилова, голосовать будут не более 12 человек в час. Успеют ли при такой скорости проголосовать все желающие – большой вопрос. Всем будут измерять температуру. Вероятность столпотворения в ходе этой процедуры, видимо, не обсуждалась. Людей с высокой температурой изолируют и вызовут им скорую. Хорошо, что не Росгвардию. Дадут ли проголосовать, не уточняется. Ручки будут дезинфицировать после каждого проголосовавшего.

Но более всего впечатляет ритуал «надомного» голосования, по которому комиссия в халатах дезинфицирует ручку двери и звонок, ставит рядом с дверью урну, а на ручку вешает пакет с бюллетенем, квитком с паспортными данными, средствами защиты и антисептической салфеткой. «Позвонили, отошли на два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе…, – описала дальнейший ход событий Памфилова. – Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, … расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет квиточек с росписью, что он его получил».

– Сомневаюсь, что правила этой «стыковки "Союза" с МКС» будут соблюдаться, а значит возрастает риск заражения, – говорит Григорий Мельконьянц.

Однако директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович почти уверена, что все будет хорошо.

– Конечно, опыт покажет, но, вроде бы, эти меры должны уберечь людей, – говорит она. – Очень сложно прогнозировать, тем более, что пути распространения вируса еще до конца не изучены. Но, думаю, ситуация, как 15 апреля в столичном метро, больше не повторится.