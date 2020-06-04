Минобороны обязали выплатить матери погибшего на учениях срочника 4 млн рублей

Мать Андрея Виттиха, погибшего на военных учениях под обстрелом, отсудила у Министерства обороны четыре миллиона.

Соответствующее решение вынес Лужский городской суд Ленинградской области, пишет «Медиазона». Отмечается, что изначально женщина требовала выплатить ей пять миллионов.

Трагический инцидент произошел 7 сентября 2017 года на учениях «Запад-2017». Четверо солдат в составе имитационной команды попали в сектор прямого огневого поражения на танковых стрельбах. Трое из них получили тяжелые ранения, переломы и отрыв конечностей, а 20-летний Андрей Виттих погиб на месте от потери крови.

В феврале 2019 года суд назначил главе имитационной команды подполковнику Денису Горелышеву и начальнику полигона подполковнику Виктору Кривошеину по три года условно по делу о халатности (часть 2 статьи 293 УК), обязав их выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей.

В сентябре 2019-го Лужский городской суд Ленобласти частично удовлетворил иск троих экс-солдат, взыскав с Минобороны четыре миллиона рублей, в декабре суд обязал министерство выплатить шесть миллионов.