Двое военных получили сроки из-за гибели солдата под танковым огнем

Двух подполковников осудили по делу о гибели солдата на военных учениях в Ленинградской области.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права», подполковники Западного военного округа Денис Горелышев и Виктор Кривошеин получили три года условно. Гарнизонный военный суд в Великом Новгороде признал их виновными в халатности.

По версии следствия, во время танковых стрельб 7 сентября 2017 года Горелышев и Кривошеин разместили солдат в секторе прямого огневого поражения. Участки, где находились военнослужащие, не были оборудованы красным флагом. В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался, еще трое солдат получили тяжелые ранения.