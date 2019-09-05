Травмированные танковым обстрелом рядовые отсудили у Минобороны 4 млн рублей

Лужский городской суд Ленобласти взыскал с Минобороны 4 млн рублей в пользу троих экс-солдат, пострадавших в ходе учений.

Как передает Znak.com со ссылкой на telegram-канал «Зона права», сам инцидент произошел 7 сентября 2017 года, когда четверо солдат в составе имитационной команды попали в сектор прямого огневого поражения на танковых стрельбах. Трое из них получили тяжелые ранения, переломы и отрыв конечностей, а 20-летний Андрей Виттих погиб на месте из-за разрыва крупного кровеносного сосуда.

При этом в феврале текущего года Великоновгородский гарнизонный военный суд назначил признанным виновными в данном инциденте подполковникам условные сроки. Суд счел, что офицеры небрежно отнеслись к должностным обязанностям при размещении имитационных команд. Сами военные признали вину, извинились перед потерпевшими и по собственной инициативе выплатили им небольшие компенсации.

Однако теперь получившие серьезные увечья бывшие солдаты Дмитрий Пахмутов, Вадим Габдуллин и Арсен Османов смогли отсудить от Минобороны компенсации на общую сумму 4 млн рублей. Так, по словам их адвоката Дмитрия Герасимова, Лужский городской суд Ленобласти обязал военное ведомство выплатить Пахмутову 2,5 млн, Габдуллину — 1 млн, а Османову — 500 тысяч рублей.