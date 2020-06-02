Лишь 5% респондентов против введения в России безусловного базового дохода

По мнению 67% россиян, введение в России безусловного базового дохода является оправданной мерой, поясняют в пресс-службе исследовательского центра Superjob.ru. Против него выступают лишь 5%, а ещё 28% не смогли определиться.

Предложение одинаково актуально как в представлении женщин, так и мужчин (66 и 68%). Примерно одинаковые результаты, не превышающие отклонения на размер статистической погрешности, дает и разбиение по различным возрастным категориям, а также по размеру дохода респондентов.

Размер подобных обязательных выплат в 40% случаев россияне называют от 10 до 20 тысяч рублей. Четверть респондентов оценивают необходимую сумму в диапазоне от 20 до 30 тысяч. В 11% случаев опрошенные говорят, что выплаты должны быть в размере одного МРОТ в месяц с учетом его размера в регионе.

Те, кто не смог определиться с необходимостью этой меры, приводили такие аргументы как: «Наши люди перестанут работать». А также: «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».

При этом в использовавшемся вопросе не упоминалось, что речь идет о помощи во время карантина. Он подразумевал постоянную поддержку.