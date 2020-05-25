Перестрелка на юге Москвы и пожар в приморской больнице: главное к утру 25 мая

Три человека задержаны после перестрелки у жилого комплекса на пересечении Каширского шоссе и улицы Ясеневая в Москве, при которой был ранен один человек. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 105 («Покушение на убийство»), статье 222 («Незаконный оборот оружия») и статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В Приморье произошел пожар в городской больнице №1 города Партизанска. По данным «РИА Новости», загорелась кровля приемного отделения. Были эвакуированы 74 человека, сейчас они находятся в здании терапевтического корпуса, два тяжелых пациента переведены в больницу Находки. Причины ЧП выясняются, прокуратура и СК организовали проверку.

Участник рэп-коллектива Bad Balance Роман Алексеев (Купер) погиб при пожаре в Петербурге, пишет «Интерфакс» со ссылкой на основателя группы Влада Валова. Сообщается, что вместе с артистом погибла его мать.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что передает годовую зарплату на нужды страны. «Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тысяч до $450 тысяч обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь», – цитирует ТАСС Twitter американского лидера.

Первая общественная сеть мобильной связи последнего поколения 5G заработала в столице Швеции Стокгольме, передает телеканал SVT Nyheter. Зона покрытия принадлежит оператору Tele2. В конце июня сеть должна заработать в Гетеборге и Мальме.