Реальный рейтинг Путина и появление главы КНДР на публике: главное к утру 24 мая

Захвативший заложников в отделении «Альфа-Банка» на Земляном Валу в Москве Алексей Барышников признал свою вину. В ходе допроса он объяснил мотивы своих действий попыткой «узнать правду», передает «Интерфакс».

В Москве за сутки скончались 59 человек с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на столичный оперштаб. Это минимальный показатель с 15 мая. Общее количество летальных исходов в городе составило 1 993 случая.

Посольство РФ в США попросило агентство Bloomberg извиниться за статью, автор которой со ссылкой на ВЦИОМ утверждает, что рейтинг Владимира Путина среди россиян в апреле опустился до 27%. Реальный показатель, по данным дипломатов, составляет почти 68%, передает «РИА Новости».

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия показался на публике. Как сообщает агентство Yonhap, северокорейский лидер провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи по вопросам ядерного сдерживания. Отмечается, что в последний раз Ким Чен Ын появлялся на официальном мероприятии 1 мая. Тогда он посетил завод по производству удобрений.