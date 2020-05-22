Ученые: коронавирусная инфекция может ударить по щитовидной железе

Новое исследование показало, что пациенты с COVID-19 могут сталкиваться с воспалительным поражением щитовидной железы, называемым в медицине подострым тиреоидитом. Это недомогание характеризуется болью в шее и обычно предшествует инфицированию верхних дыхательных путей. Такие данные содержатся в исследовании, которое публикует The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Болезнь может вызываться вирусной инфекции или поствирусной воспалительной реакцией, и многие вирусы связаны с болезнью, как подчёркивают исследователи. Они добавляют, что COVID-19 вызвал пандемию с большим количеством тяжёлых респираторных симптомов, вирус также может затрагивать и другие органы.

В этой связи врачи обязаны быть начеку и отслеживать возникновение других проявлений, связанных с COVID-19. Это предупреждение последовало после истории 18-летней девушки, у которой коронавирус, полученный от отца, неожиданно спровоцировал боли в щитовидной железе. Они развились уже после того, как анализы показали, что девушка полностью поправилась от COVID-19. При повторной госпитализации у неё диагностировали подострый тиреоидит. За месяц до этого функции щитовидной железы у пациентки были в норме.