Глава Крыма: нужно подготовиться к дистанционному образованию до конца 2020 года

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что новый учебный год в школах региона может начаться в дистанционном режиме. По его словам, такая ситуация может при необходимости продлиться до конца 2020 года.

«Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы. Понятно, что все вернется к очной стадии обучения, проблем нет. Мы видим по заявлениям федеральных министров различных и органов власти, может быть до конца года в теории такой режим дистанционный может быть продлен», — приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что с учетом такой возможности нужно поднять вопрос о доступности дистанционного образования для всех детей полуострова и, если это потребуется, снабдить их всем необходимым.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что полного перехода школьного образования в онлайн-режим в России не планируется, а все заявления об этом расцениваются как намеренные провокации.