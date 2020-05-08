"Открытые медиа": Режим самоизоляции не будет снят как минимум до середины июня

В Москве ограничения, связанные с режимом обязательной самоизоляции могут продлить до 15 июня, рассказали «Открытым медиа» три источника в мэрии, а также собеседник в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Один из них пояснил, что по прогнозам руководства города, середина июня — «Это ещё весьма благоприятный прогноз», так как до этого времени улучшение эпидемиологической обстановки не ожидается. А другой отметил, что 15 июня рассматривается московскими властями в качестве самой ранней даты выхода из карантина, однако в итоге все будет определяться данными по количеству заболевших.

Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова не стала отрицать эти сведения, ответив лишь: «В указе мэра всё написано. На данный момент меры будут такими».

Ранее мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. При этом он разрешил работу стройкам и промышленным предприятиям. Также по его указу с 12 мая в столице вводится обязательный масочно-перчаточный режим.