ЛДПР предложили амнистировать безбилетников и мелких воров

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме совместно с вице-спикером Игорем Лебедевым внесли на рассмотрение законопроект амнистии по некоторым административным правонарушениям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

В частности, освободить от административной ответственности предлагают осужденных по статье 58 КоАП, среди которых безбилетный проезд, мелкое хищение, нарушение правил провоза ручной клади или багажа, нарушения правил регистрации, а также правил охоты и рыбалки.

Причем от ответственности, согласно предложению, должны быть освобождены не только осужденные, но и те, в отношении кого только начато судопроизводство.

Также среди предложений по амнистии освобождение нарушителей ПДД, чья оплошность не влекла большой опасности, если речь не идет об управлении автомобилем в пьяном виде или незаконном использовании «мигалки».

В связи с распространением коронавирусной инфекции в ЛДПР предлагают не наказывать нарушителей по срочным статьям. То есть, например, не возбуждать дела в отношении предпринимателей, не успевших продлить лицензию, владельцев оружия, которые тоже не продлили лицензии на свой огнестрел и т.д.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству сообщал, что проведения амнистии в этом году не планируется.