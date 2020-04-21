Крашенинников заявил, что амнистии "под копирку" к 75-летию Победы не ожидается

В Госдуме заявили, что не готовят проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет, у нас проработок нет», – цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. По его словам, «проработанных текстов нет», амнистии не будет.

«Что для меня важно, как для юриста и как для человека, который этим занимается, это то, чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий. Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят», – пояснил парламентарий.

В прошлый раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы. Вопросы амнистии находятся в исключительном ведении Госдумы.