Месторождение "Газпрома", где бунтовали вахтовики, прекратит строительные работы

На Чаяндинском месторождении, где ранее коронавирус обнаружили у трети всех сотрудников (у более чем трех тысяч человек), временно прекратят строительные работы, сообщает РБК.

«Решения о перевахте работников и возобновлении работ будут приняты только после реализации неотложных мер, нормализации эпидемиологической ситуации и снятия карантина на месторождении», — пояснил изданию представитель компании «Стройтранснефтегаз», которая является подрядчиком «Газпрома».

Он также заявил, что оттуда уже были вывезены порядка 1100 человек, отметив, что у 95% работников, у которых был обнаружен коронавирус, не проявляется признаков болезни.

Компания заявила, что намерена развернуть на месторождении собственный госпиталь на 120 человек.

Как ранее писал Sobesednik.ru, после обнаружения первых больных там был введен карантин, но затем вахтовики устроили митинг, требуя от компании обеспечить им качественное питание, средства индивидуальной защиты и достойные условия проживания, а также перекрыли главную дорогу.