Шесть участников схода во Владикавказе помещены в СИЗО

Пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии сообщила о помещении в СИЗО шести человек, которые, предположительно, кидали в правоохранителей камнями во время несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля.

В отношении задержанных заведены дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц при сопротивлении представителям правоохранительных органов. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что за из-за митинга на площади Штыба во Владикавказе в отношении 64 граждан были составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Тогда, 20 апреля, люди вышли, чтобы высказаться против режима самоизоляции. Они требовали подробнее разъяснять им ситуацию в регионе и оказывать материальную помощь тем из граждан, кто лишен средств к существованию.

Во время разгона акции 13 правоохранителей получили травмы.

Известно, что один из организаторов схода — Вадим Чельдиев — может стать фигурантом уголовного дела об экстремизме.