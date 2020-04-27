Петербуржцам запретили останавливаться по дороге на дачу и покупать там продукты

Власти Санкт-Петербурга опубликовали правила, в соответствии с которыми жители города должны ездить на дачу.

Продукты жители региона должны приобрести в пределах города, а останавливаться «в населенных пунктах» по дороге на участки им будет запрещено. При этом для самой поездки необходимо иметь при себе паспорт и документы на собственность (в том числе на аренду). Для обращения в местные медицинские учреждения необходимо также иметь полис ОМС.

Также руководство региона запретило дачникам без необходимости покидать свои участки и посоветовало минимизировать общение с соседями.

Ранее Sobesednik.ru писал, что зам. руководителя Аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил об отсутствии преград для жителей столицы при поездке на дачу, в том числе для пожилых людей. Он уточнил, что в этих целях можно приобрести разовый пропуск, который выдается как для поездки на личном авто, так и на электричках (регистрируется на карту «Стрелка»).