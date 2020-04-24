Семен Гальперин: Система ОМС полностью дискредитировала себя, ее надо менять

На днях Московский городской Фонд ОМС пообещал оплачивать лечение только тех больных коронавирусом, кого доставили по «скорой». Департамент здравоохранения столицы опроверг это заявление. Чье слово окажется последним? Об этом в разговоре с Sobesednik.ru размышляет президент «Лиги защиты врачей», врач-невролог, кандидат медицинских наук Семен Гальперин.

– Разве заявление ФОМС Москвы не нарушение всех прав больных? Любой суд признает такое решение ничтожным...

– Это действительно незаконное действие. Думаю, что Фонд ОМС Москвы, делая такое заявление, основывался на том, что лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 200 тысяч рублей. Это достаточно серьезные деньги. И поскольку пациентов очень много, видимо, эти экономические соображения и заставили Московский Фонд пойти на такие незаконные заявления.

Понимаете, Московский Фонд ОМС периодически дает такие заявления. Так, некоторое время назад он объявлял, что не будет оплачивать иногородних… Потом его заставили все-таки оплачивать лечение этих людей. Вот и сейчас он выступил со скандальным заявлением. Хотя вообще нет никаких оснований, чтобы не оплачивать больницам госпитализацию людей с коронавирусом, привезенных не по скорой. Я не представляю, как можно при столь скандальной ситуации решиться на такой вопиющий шаг просто потому, что они несут большие экономические потери...

В Фонде, конечно, могут ссылаться на существующий порядок, что с легкими формами можно лечиться на дому... Но позвольте! Решение о том, где лечить пациента, принимает отнюдь не страховая компания. Тем более сейчас действует приказ: всех госпитализировать.

Но насколько я понимаю, этот вопрос уже решен: в Департаменте здравоохранения города уже заявили, что оплачивать лечение все же будут всем. Потому что это немыслимая вещь.

И вы правы: любой суд, арбитраж все равно бы встал на сторону медицинских учреждений, если бы такой вопрос возник.

– Стоило вводить систему медицинского страхования, чтобы получать вот такие заявления страховщиков?

– Это общая проблема нашей псевдостраховой системы. У нас ведь нет настоящей системы медицинского страхования, и мы пожинаем плоды. Российская система ОМС – посредническая. Фонды являются попросту посредниками между государственными деньгами и государственными же медицинскими учреждениями. А выгоду от такого посредничества имеют частные страховые компании, которые попали в список имеющих право работать в этой системе.

Но сейчас речь уже идет о том, как будет дальше работать эта система. Она показала себя недееспособной. И в связи с эпидемией идет исключение страховых компаний из системы. Систему ОМС нужно менять, она себя полностью дискредитировала. Наверное, нужно какой-то другой вариант пробовать в дальнейшем.

– Вы имеете ввиду, что выкидывают тех страховщиков, которые плохо работают?

– Нет, насколько я знаю, в связи с эпидемией сейчас финансирование идет напрямую: то есть ФОМС напрямую оплачивает медучреждениям, без участия страховых компаний. В принципе это похоже на бюджетное финансирование. И думаю, если сейчас станет видно, что это нормально работает, после эпидемии неизбежно встанет вопрос – а зачем тогда нужны страховые компании?

– Странно, что этот вопрос не возникал раньше. Департамент здравоохранения, конечно, опроверг заявление городского Фонда ОМС. Но сделал это как-то уж очень лукаво. Да, не имеют права не оплачивать. Но больных коронавирусом все равно надо доставлять только на скорой. Потому что, во-первых, только скорые знают, где есть места. Во-вторых, диагноз ставит врач, он же госпитализирует. В-третьих, если недостаточно болен (или не коронавирусом), полечат дома. По факту даже если родственники и привезут заболевшего на такси, мало шансов, что его примут в больницу...

– Да, были сообщения об отказе и в проведении тестов, и об отказе в госпитализации. Да и ресурсов скорых действительно может не хватать – уже были данные, что служба попросту не справлялась в наплыв: слишком большие объемы госпитализации. И здесь можно понять департамент: массовая госпитализация – это очень тяжело. Ведь сейчас, по новым правилам даже до получения результатов теста всех все равно госпитализируют вместе.

Это действительно у некоторых организаций может вызвать желание изменить статистику в сторону повышенной диагностики именно коронавируса, чтобы получить больше денег от ФОМС. Но это обстоятельство не оправдывает Московский Фонд в его стремлении сэкономить.

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