Число зараженных COVID-19 в РФ за последние сутки стало рекордным, составив 6361

В России зафиксировано в общей сложности 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах, прирост за сутки составил 8,5%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 361 в 83 регионах», – передает «РИА Новости» сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что это число стало рекордным.

В штабе уточнили, что почти половина зараженных за последние сутки (45,9%) не имеет клинических признаков заболевания.

В Москве выявлен 2971 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших в столице увеличилось до 42 480. В Подмосковье за сутки зарегистрировано 576 инфицированных, в Санкт-Петербурге заболел 151 человек. В Нижегородской области выявлено 153 зараженных, в Мурманской – 105, в Дагестане – 103.