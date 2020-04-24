Голикова призвала дать прогноз о смягчении самоизоляции из-за усталости граждан

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что россияне устали от режима «нерабочих дней». Она призвала составить прогноз возможных дат смягчения карантинных мер.

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, желание выйти из дома продиктовано не только волнением о стагнации экономики и «падении темпов экономического роста», но и «просто психологической усталостью людей».

Голикова при этом отметила, что за неделю количество заболевших коронавирусом в России увеличилось более чем в два раза, добавив, что характер рост тем не менее позволяет подготовиться к предстоящим «вызовам».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Совет по правам человека намерен предложить ослабить карантин на майские праздники и разрешить москвичам утренниие пробежки.