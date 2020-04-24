Мишустин призвал разработать рекомендации, как людям провести майские праздники

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор объяснить гражданам, как им стоит проводить майские праздники в условиях карантина.

«Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», — заявил он во время совещания президиума координационного совета при кабмине.

По мнению премьер-министра, 1 и 9 мая россияне «традиционно» каждый год стараются отдохнуть или отправляются на дачи.

При этом Мишустин предложил Роспотребнадзору вырабатывать соответствующие рекомендации при участии представителей предпринимательских ассоциаций (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России»).

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что предложением ослабить режим самоизоляции в Москве намерен выступить Совет по правам человека при президенте РФ. Также в СПЧ предлагают разрешить москвичам утренние пробежки.