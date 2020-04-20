Коронавирус нашли у вахтовика "Газпрома", госпитализированного под Ямбургом

COVID-19 выявили у госпитализированного ранее сотрудника компании-подрядчика «Газпрома» на Ямбургском месторождении.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на страницу ООО «Газпром добыча Ямбург» в Facebook.

Уточняется, что больной проживал в общежитии в районе вахтового жилого комплекса газового промысла N6, который находится в 50 км от Ямбурга. Контактировавшие с инфицированным изолированы, симптомов ОРВИ ни у кого не выявлено, сотрудников «Газпрома» среди них нет.

Работа на месторождениях «Газпром добычи Ямбург» продолжается в обычном режиме.

«Газпром добыча Ямбург» разрабатывает Ямбургское и Заполярное месторождения, владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовые, Тазовско-Заполярный и Сеяхинский участки недр. Также за компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.

Ранее Sobesednik.ru писал о вспышке коронавируса на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, там объявлен карантин.