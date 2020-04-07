В ВШЭ попросили извиниться профессора, призвавшего "убирать либеральную сволоту"

Комиссия по этике Высшей школы экономики решила, что профессор Олег Матвейчев должен публично извиниться за свой пост в Facebook, в котором он написал, что «нужен 37-ой год» и назвал необходимым «убирать либеральную сволоту» и подписчиков Алексея Навального на урановые рудники, так как она «прямо нас убивает».

«Комиссия рекомендовала профессору Олегу Матвейчеву принести публичные извинения за распространение таких высказываний», — сообщается на сайте ВШЭ. Там также отметили, что заявление преподавателя «нанесло ущерб репутации» вуза, а также идет вразрез с правилами внутреннего трудового распорядка университета.

Если вы на меня подписаны (или были на протестном митинге), то у меня для вас плохие новости.

Профессор Высшей Школы Экономики (и политтехнолог АП РФ) Олег Матвейчев считает, что вас надо уничтожить. Например, отправить на урановые рудники. https://t.co/KocQkza7IF pic.twitter.com/50BDwtBz4O — Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2020

Ранее Sobesdnik.ru сообщал, что в пресс-службе вуза вузе сочли неприемлемым подобное высказывание, в связи с чем был созван ученый совет ВШЭ по этике.