Васильеву из "Альянса врачей" оштрафовали за неповиновение полиции

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева получила штраф в размере 1 600 рублей по двум статьям. Разбирательство шло в городе Окуловка Новгородской области.

Ранее уже сообщалось, что по первому протоколу ее оштрафовали на 800 рублей за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Она отказалась выйти из машины, когда ее эвакуировали.

Также в отношении Васильевой возбуждено дело по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (фактически нарушении режима самоизоляции).

Глава «Альянса врачей» прибыла в город, чтобы передать индивидуальные средства защиты врачам местной больницы и станции скорой медицинской помощи.