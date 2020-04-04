Васильеву из "Альянса врачей" оштрафовали за неповиновение полиции

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева получила штраф в размере 1 600 рублей по двум статьям. Разбирательство шло в городе Окуловка Новгородской области.
Ранее уже сообщалось, что по первому протоколу ее оштрафовали на 800 рублей за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Она отказалась выйти из машины, когда ее эвакуировали.
Также в отношении Васильевой возбуждено дело по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (фактически нарушении режима самоизоляции).
Глава «Альянса врачей» прибыла в город, чтобы передать индивидуальные средства защиты врачам местной больницы и станции скорой медицинской помощи.
⚡ Анастасия Васильева на свободе! Благодарит всех за поддержку и обещает, что Мединспекции продолжатся: тысячи медиков ждут средств защиты, и мы им их обязательно доставим.— Альянс врачей (@alyansvrachey) April 3, 2020
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