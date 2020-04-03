Лидера "Альянса врачей" оштрафовали на 800 рублей за нахождение в машине

Вечером 2 апреля лидера «Альянса врачей» Анастасию Васильеву задержали в Нижегородской области после передачи индивидуальных средств защиты Окуловской ЦРБ и Боровичской СМП.

На Васильеву было составлено два протокола по статьям о неподчинении законным требованиям сотрудника полиции и нарушении режима самоизоляции. Машина врача была эвакуирована днем вместе с ней, а вечером Анастасию задержали на выходе из магазина.

Зашли в магазин купить Анастасии воды, на выходе встретила толпа полиции и росгвардии. Жестко задержали pic.twitter.com/tDC9RRmTV5 — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

Пока местный суд приговорил Васильеву только к штрафу в 800 рублей за то, что она находилась в машине в момент эвакуации.

В официальном твиттер-аккаунте профсоюза сообщается, что Анастасию Васильеву ударили при задержании, из-за чего правозащитники вызывали в ОВД «скорую».