Собянин и мэр Сочи призвали жителей других регионах сидеть в своих городах

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге назвал меры, вводимые в связи с эпидемией коронавируса «беспрецедентными».

В столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, кафе, бары, столовые, а также иные места общепита, где еда берется не на вынос. Кроме того, перестанут работать все непродуктовые магазины за исключением аптек и пунктов продажи товаров первой необходимости, например, заправки. Будут закрыты крупнейшие парки. Прекратят работу также все места, оказывающие гражданам услуги, требующие личного присутствия человека.

Собянин призвал прекратить посещение церквей и прочих «религиозных объектов».

Также мэр попросил жителей других городов не приезжать в Москву: «Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу».

Аналогичным образом поступил и мэр города Сочи Алексей Копайгородский, который на своей странице в «ВКонтакте» призвал «отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю».

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.