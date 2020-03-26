Ежегодное отключение воды в России не отменят, но могут сократить

Заместитель руководителя Минстроя Максим Егоров заявил, что плановое отключение горячей воды в России можно сократить до 5-7 дней в связи с карантинными мерами.

По его словам, в отдельных местах воду в профилактических целях можно отключать не ежегодно, а раз в два года или даже в три: «В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры», — передает его слова «Интерфакс».

Егоров заявил, что полностью уйти от практики отключения водоснабжения в России в ближайшее время не удастся.

Напомним, что сейчас воду в стране отключают на 10 дней в периоды с мая по август.