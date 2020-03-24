Выданный Польшей совладелец "Зимней вишни" находится на карантине в Калининграде

Польша экстрадировала в Россию совладельца торгового центра «Зимняя вишня», где два года назад погибли 60 человек.

Об этом пишет «РИА Новости».

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в настоящий момент Вячеслав Вишневский находится на двухнедельном карантине по коронавирусу в калининградском СИЗО.

Мужчину обвиняют в даче взятки при строительстве торгового центра. По версии следствия, он передал семь миллионов рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Средства поступили на счет подконтрольной ей компании под видом оплаты услуг по проектированию, после чего были обналичены. Несмотря на очевидные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода ТЦ в эксплуатацию. После пожара он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, год назад его задержали в Польше.

Как пояснили в Генпрокуратуре, розыск Вишневского затруднялся тем, что за рубежом у него была собственность и он считался резидентом стран ЕС с правом законного пребывания.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», очаг которого находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и игровые зоны с аттракционами, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Изначально были арестованы 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что суд в Кемерово начал рассмотрение третьего уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», фигурантами которого стали четыре человека.