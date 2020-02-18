Генпрокуратура заявила о взятке в 7 млн за ввод в эксплуатацию "Зимней вишни"

Генпрокуратура отправила в суд дело о взятках при согласовании ввода в эксплуатацию строения в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинение называет четверых подозреваемых: руководителя инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комкову, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела того же департамента Светлану Шенгерей и директора компании «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко.

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В ведомстве считают, что гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (застройщик) выплатил 7 миллионов рублей Комаковой в посредничестве её сына, из-за чего чиновница оставила без внимания нарушения при реконструкции строения комплекса. Шенгерей составила протокол о выполнении работ, который был утвержден Комковой, а через фирму Чередниченко, в свою очередь, была проведена взятка.

В Генпрокуратуре отмечают, что это не единственный случай коррупции Комковой: в 2014 году, по их данным, она получила автомобиль, за что разрешила экспуатацию многоквартирного жилого дома в Междуреченске Кемеровской области.