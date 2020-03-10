Фигурантами нового дела о пожаре в "Зимней вишне" стали инспекторы стройнадзора

В Кемерово Центральный районный суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Его фигурантами стали четыре человека, передает «Радио Свобода».

Следствие предполагает, что глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков получили 7 миллионов рублей в качестве взятки от Кемеровского кондитерского комбината. Взамен инспекторы не наказывали предприятие за нарушения при реконструкции здания. Инспектор Светлана Шенгерей в итоге подтвердила в акте обследования, что здание соответствует всем стандартам. Кроме упомянутых личностей в деле в качестве подсудимого значится директор ООО «ИСК "Ресурс"» Никита Чередниченко.

Горькое послевкусие дела "Зимней вишни" (о расследовании дела о пожаре, материал от апреля 2019 года)

10 марта в кемеровском суде рассматриваются все три дела о пожаре в «Зимней вишне», в котором погибло 60 человек, 37 из которых были детьми.