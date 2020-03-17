В Москве не станут закрывать детские сады, в них введут свободную посещаемость

В Москве не станут закрывать на карантин детские сады, об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации при мэрии города.

Там заявили, что решение об их посещении будут принимать сами родители.

Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все школы Москвы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. До этого для школ была также введена свободная посещаемость, однако многие пользователи соцсетей указывали, что таким образом власти пытаются переложить ответственность за распространение коронавируса с себя на родителей.