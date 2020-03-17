Арестованного за наркотики создателя "Красной кнопки" выпустили из СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения Александру Литрееву, обвиняемому в покупке наркотиков.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, передает «Интерфакс». Уточняется, что Литреев будет находиться под арестом до 23 апреля. «До этой даты мы надеемся, что дело будет прекращено, и Александр будет на свободе», – отметил юрист.

Молодой человек был освобожден из-под стражи в зале суда. «В удовлетворении ходатайства дознания о продлении срока содержания Литреева под стражей отказано», – указано в пресс-релизе судебной истанции

Сообщается, что Литрееву запрещено, в частности, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом.

Напомним, IT-специалиста Александра Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге, у него было найдено менее грамма экстази. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»). Литреев был арестован до 22 апреля, позже суд сократил время его пребывания под стражей до 23 марта. В начале этого месяца Литрееву было предъявлено обвинение. Сам он свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Литреев известен как разработчик приложения для оповещения о неправомерном задержании граждан «Красная кнопка». Так же он является основателем компании Vee Security Россия, предлагавшей прокси-серверы для обхода блокировок Telegram.

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