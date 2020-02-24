Создателя приложения для задержанных арестовали на два месяца

Создатель приложения по мониторингу задержаний на митингах «Красная кнопка» Александр Литреев признал вину в покупке наркотиков без цели медицинского употребления, передает «Медиазона».

IT-специалист был задержан накануне у гостиницы в Екатеринбурге. Сотрудники полиции окружили каршеринговое авто, арендованное Литреевым, в котором он находился со своей подругой. Девушка в итоге дала показания против него, признав, что они закупили психотропные вещества.

Телеграм-канал Baza пишет, что Литреев просил не арестовывать его, поскольку он ухаживает за больной матерью. Суд не учел просьбу подозреваемого и назначил арест на две недели, поскольку у гражданина есть вид на жительство в Эстонии.